المرصد السوري: إسرائيل شنت 35 غارة على مواقع عسكرية قرب دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:20 صباحاً - شنت إسرائيل، أمس السبت، 35 غارة ضد منشآت عسكرية قرب دمشق، في أحدث سلسلة من الهجمات الجوية في سوريا منذ الإطاحة بـبشار الأسد، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، الأسبوع الماضي، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد السوري أن أحدث موجة من الغارات استهدفت معسكرات تابعة لجيش النظام السابق في ريف دمشق.

وتتضمن المعسكرات المستهدفة أنفاقًا جبلية تحتوي على مستودعات صواريخ وذخيرة، بحسب ما أفاد المرصد السوري، الذي يقع مقره في المملكة المتحدة.

وشنت إسرائيل 430 غارة جوية على سوريا منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر، وفقًا للمرصد السوري.

وإثر سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن اتفاق فض الاشتباك المبرم في 1974 بين سوريا وإسرائيل ملغى، وأمر بنشر جنود إسرائيليين في المنطقة العازلة في الجولان المحتل، والتي تفصل بين الجزء الذي احتلته إسرائيل من هذه المرتفعات وضمته إليها وبقية الهضبة السورية.

وفي الأيام الأخيرة، شن الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية في سوريا، مستهدفا مستودعات أسلحة ومنظومات دفاع جوية ومخازن ذخيرة وقطعا بحرية حربية والمطارات والطائرات، وقالت إسرائيل إنها دمرت من 70% إلى 80% من قدرات الجيش السوري.

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