ترامب يعيّن مدير منصته "تروث سوشيال" في منصب حساس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:10 صباحاً - عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس السبت، حليفه ديفين نونيز، وهو نائب أمريكي سابق يدير حاليًا منصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” التي أسسها ترمب في أكتوبر 2021، رئيسًا لمجلس الاستشارات الاستخبارية التابع للرئيس.



مدافع قوي عن ترامب

نونيز، الذي كان مدافعًا قويًا عن ترامب خلال فترة توليه رئاسة لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي أثناء الولاية الأولى لترامب، سيستمر في منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة «تروث سوشيال» بالتوازي مع دوره الجديد في المجلس الاستشاري، وفقًا لما أعلنه ترامب عبر المنصة.

وأشار ترامب إلى دور نونيز في اتهام مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بالتآمر ضد ترامب خلال التحقيقات بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، والتي فاز فيها ترامب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وكتب ترامب: "سيستفيد ديفين من خبرته كرئيس سابق للجنة الاستخبارات بمجلس النواب، ودوره المحوري في كشف خدعة ‘روسيا، روسيا، روسيا’، لتقديم تقييمات مستقلة حول فعالية ونزاهة أنشطة مجتمع الاستخبارات الأمريكي".

يُعد مجلس الاستشارات الاستخبارية للرئيس هيئة تابعة للبيت الأبيض تُقدم للرئيس تقييمات مستقلة عن كفاءة تخطيط وكالات الاستخبارات الأمريكية وأنشطتها.



تعيينات جديدة

بالإضافة إلى تعيين نونيز، أعلن ترامب يوم السبت عن تعيين تروي إدجار، أحد التنفيذيين في شركة آي بي إم والمسؤول السابق في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، نائبًا لوزير الأمن الداخلي، ورجل الأعمال بيل وايت سفيرًا للولايات المتحدة لدى بلجيكا.

وكان إدجار يشغل سابقًا منصب المدير المالي لترامب ونائب وكيل وزارة الأمن الداخلي لشؤون الإدارة.

كما شغل منصب عمدة مدينة لوس ألاميتوس بولاية كاليفورنيا، حيث ساهم في قيادة معارضة المدينة والمقاطعة لسياسات «مدن الملاذ» في عام 2018، وفقًا لما ذكره ترمب في منشور عبر «تروث سوشيال».

أما بيل وايت، فهو الرئيس التنفيذي السابق لمتحف إنتربيد في مدينة نيويورك، والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة كونستليشنز، وصديق مقرب لترمب.

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