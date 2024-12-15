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ضابط مسئول عن مطار دمشق يكشف سبب اختفاء طائرة عن الرادارات ليلة هروب الأسد - أخبار كلمتك

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ضابط مسئول عن مطار دمشق يكشف سبب اختفاء طائرة عن الرادارات ليلة هروب الأسد - أخبار كلمتك

ضابط مسئول عن مطار دمشق يكشف سبب اختفاء طائرة عن الرادارات ليلة هروب الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 03:05 صباحاً - كشف نائب قائد اللواء الـ29 جوي عمر قناة، المسئول عن مطار دمشق الدولي عن سبب اختفاء طائرة قيل إنها تحمل الرئيس السوري السابق بشار الأسد أثناء هروبه من سوريا عن شاشات الرادارات.


وقال قناة إن الخلل في طائرة "يوشن 76" التي حملت عائلات الضباط إلى قاعدة حميميم الروسية تسبب في تعطل نظام الملاحة وإعطاء إشارات خاطئة، ولهذا ظهر في وسائل الإعلام أنها في حالة نزول وانقضاض، مع العلم أنها هبطت بسلام رغم وجود عطل جسيم فيها.

وأكد أن الشخصيات التي فرت عبر مطار دمشق هم كل من وزير دفاع النظام السابق علي عباس وقائد القوات الجوية اللواء توفيق خضور ومدير إدارة المخابرات الجوية قحطان خليل والعميد نجوان حنيفة مدير مكتب قائد القوى الجوية وبسام دكنجي مسئول المنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أنهم جميعا هربوا من المطار على متن طائرة "ياك" واحدة، قبل وصول المعارضة المسلحة إليه.

وأشار قناة إلى أن الأسد لم يكن من بين الهاربين عبر مطار دمشق، لافتا إلى اعتقاده بأنه استخدم طائرة روسية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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