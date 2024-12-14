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نعيم قاسم: إسرائيل دمرت إمكانات الجيش السوري وتريد التوسع في كل الدول العربية - أخبار كلمتك

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نعيم قاسم: إسرائيل دمرت إمكانات الجيش السوري وتريد التوسع في كل الدول العربية - أخبار كلمتك

نعيم قاسم: إسرائيل دمرت إمكانات الجيش السوري وتريد التوسع في كل الدول العربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 07:15 مساءً - أفاد أمين عام حزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم في كلمة مساء السبت، بأن إسرائيل دمرت كل الإمكانات الخاصة بالجيش السوري تحت عناوين مختلفة وهذا دليل على القرار التوسعي.

 

نعيم قاسم: إسرائيل دمرت إمكانات الجيش السوري وتريد التوسع في كل الدول العربية

وأضاف نعيم قاسم أن إسرائيل تريد التوسع في كل الدول العربية.

وصرح أمين عام حزب الله اللبناني بأنه من المهم إجراء قراءة معمقة بعد هذا التطور الكبير في المنطقة.

وأشار في كلمته إلى أن حزب الله خسر في هذه المرحلة طريق الإمداد العسكري لكن هذا تفصيل فيمكن أن نبحث عن طرق أخرى.

وبخصوص إدارة الحكم في سوريا، أفاد نعيم قاسم بأنه لا "يمكننا الحكم على القوى الجديدة في سوريا إلا عندما تستقر وتتخذ مواقف واضحة وينتظم وضعها".

وذكر أنه يتمنى أن تعتبر الجهة الحاكمة الجديدة في سوريا إسرائيل كعدو.

كما تمنى أمين عام حزب الله التعاون بين الشعبين والحكومتين في سوريا ولبنان في المستقبل.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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