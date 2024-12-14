الصحة تكشف مفاجأة بشأن معدل الإصابة بالفيروسات التنفسية هذا العام - أخبار كلمتك

الصحة تكشف مفاجأة بشأن معدل الإصابة بالفيروسات التنفسية هذا العام - أخبار كلمتك

سيدات حلايب وشلاتين في معرض تراثنا: ننتج مشغولات بدوية صديقة للبيئة تناسب جميع الأذواق - أخبار كلمتك

سيدات حلايب وشلاتين في معرض تراثنا: ننتج مشغولات بدوية صديقة للبيئة تناسب جميع الأذواق - أخبار كلمتك

فولهام يسجل الهدف الثاني في شباك ليفربول بالدقيقة 76 (صور) - أخبار كلمتك

فولهام يسجل الهدف الثاني في شباك ليفربول بالدقيقة 76 (صور) - أخبار كلمتك

جوتا يسجل هدف التعادل الثاني لـ ليفربول في شباك فولهام (صور) - أخبار كلمتك

جوتا يسجل هدف التعادل الثاني لـ ليفربول في شباك فولهام (صور) - أخبار كلمتك

محمد صلاح يصل لـ 100 أسيست مع ليفربول في جميع البطولات - أخبار كلمتك

محمد صلاح يصل لـ 100 أسيست مع ليفربول في جميع البطولات - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يحافظ على صدارة الدوري الألماني رغم الهزيمة من ماينز 2-1 - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يحافظ على صدارة الدوري الألماني رغم الهزيمة من ماينز 2-1 - أخبار كلمتك

غرفة عمليات لمتابعة صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

غرفة عمليات لمتابعة صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صناع وأبطال «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» يتوجهون إلى تونس لهذا السبب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صناع وأبطال «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» يتوجهون إلى تونس لهذا السبب - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:51 - ملك الأردن: استقرار سوريا مصلحة استراتيجية للدول العربية وللمنطقة بأسرها - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:51 - ملك الأردن: استقرار سوريا مصلحة استراتيجية للدول العربية وللمنطقة بأسرها - أخبار كلمتك

وكيل تعليم كفر الشيخ يجرى مقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية - أخبار كلمتك

وكيل تعليم كفر الشيخ يجرى مقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

وليد جنبلاط يهنئ أحمد الشرع ويؤكد وحدة سوريا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وليد جنبلاط يهنئ أحمد الشرع ويؤكد وحدة سوريا - أخبار كلمتك

وليد جنبلاط يهنئ أحمد الشرع ويؤكد وحدة سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 05:55 مساءً - قال  الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، في بيان اليوم السبت:" إن رئيس الحزب وليد جنبلاط اتصل بقائد الإدارة الجديدة بسوريا أحمد الشرع مهنئا الشعب السوري بالانتصار".

 

جنبلاط والشرع يؤكدان على وحدة سوريا

وأضاف الحزب التقدمي الاشتراكي في بيانه: "أن جنبلاط والشرع أكدا في الاتصال على وحدة سوريا بكافة مناطقها ورفض كل مشاريع التقسيم".

 

وفي السياق ذاته قال أحمد الشرع القائد العام للإدارة السورية الجديدة، اليوم السبت:" أهدافنا واضحة وخططنا جاهزة للبناء والتطوير في سوريا".

 

أحمد الشرع يكشف عن خططه لتطوير دمشق 

وأضاف أحمد الشرع:" لدينا خطط منهجية لعلاج التدمير الممنهج الذي مارسه النظام، ودمشق متأخرة بكل النواحي عما أنجزناه في محافظة إدلب".

وتابع:" ليست لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني، وأعطينا الروس فرصة لإعادة النظر في علاقتهم مع الشعب السوري".

واستطرد:" بحكم تجربتنا الإدارية في إدلب سنتقدم في بقية محافظات البلاد، ونتواصل مع سفارات غربية، ونجري نقاشا مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق، ولسنا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل".

 

العلاقات بين روسيا والقيادة السورية الجديدة 

وفي السياق ذاته ذكرت وكالة "بلومبرج" أن روسيا تقترب من التوصل إلى اتفاق مع القيادة السورية الجديدة للاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين حيويتين في سوريا، وهما قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ووفقا لمصادر مطلعة في موسكو وأوروبا والشرق الأوسط، تجري محادثات لضمان بقاء القوات الروسية في القاعدتين، فيما تعتبر موسكو هذا الوجود جزءا أساسيا من استراتيجيتها الإقليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

أحمد الشرع: نتواصل مع سفارات غربية ولسنا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق