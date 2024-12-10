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بعد سيطرة الفصائل المسلحة، التلفزيون السوري يبث نشيد "في سبيل الله" (فيديو) - أخبار كلمتك

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بعد سيطرة الفصائل المسلحة، التلفزيون السوري يبث نشيد "في سبيل الله" (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد سيطرة الفصائل المسلحة، التلفزيون السوري يبث نشيد "في سبيل الله" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - انتشر مقطع فيديو في سوريا، يظهر شاشة التلفزيون الرسمي السوري خلال بث نشيد ديني، وذلك عقب سيطرة الفصائل المسلحة على دمشق وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

بث نشيد في سبيل الله على التلفزيون السوري

وظهر شريط إخباري “استرابة” على الشاشة كتب عليها: "نشيد في سبيل الله، من حفل معايدة مصابي فصائل الفتح المبين".

وكانت الفصائل المسلحة السورية قد سيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين بدمشق، الأحد.

https://x.com/elebfpm/status/1866265607437480068?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1866265607437480068%7Ctwgr%5E710870b3c3dccc84e90f356517fbb382f6775a8e%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Fvarieties%2F1761105-D8A8D8A7D984D981D98AD8AFD98AD988-D98AD8ADD8AFD8AB-D8A7D984D8AAD984D981D8B2D98AD988D986-D8A7D984D8B3D988D8B1D98AD89F

ويتبع التلفزيون العربي السوري الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا، وهو الصوت الحكومي، وتأسس مع التلفزيون المصري في يوم واحد زمن الوحدة بين مصر وسوريا، في 23 يوليو 1960.

بدأ إرساله من قمة جبل قاسيون في دمشق، حيث أقيمت أول محطة إرسال بقوة منخفضة لا تزيد عن 10 كيلو واط تبث بالأبيض والأسود استمر إرسالها ساعة ونصف فقط في اليوم الأول من داخل استديو أنشئ بجانب محطة الإرسال فوق قمة الجبل وزادت ساعات الإرسال بعد ذلك.

 الأعمال التلفزيونية السورية الأولى تعتمد على فصول تمثيلية

واعتمد في بداياته على عناصر فنية من الإذاعة السورية بعد إرسالها في دورات تدريبية قصيرة.

ترأسه في البداية الدكتور صباح قباني الأخ الشقيق للشاعر نزار قباني. وكانت الأعمال التلفزيونية السورية الأولى تعتمد على فصول تمثيلية وسهرات مسرحية تبث مباشرة على الهواء.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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