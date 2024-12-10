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البنتاجون: نحاول العثور على أسلحة كيميائية في سوريا بمساعدة شركاء لنا - أخبار كلمتك

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البنتاجون: نحاول العثور على أسلحة كيميائية في سوريا بمساعدة شركاء لنا - أخبار كلمتك

البنتاجون: نحاول العثور على أسلحة كيميائية في سوريا بمساعدة شركاء لنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:30 صباحاً - صرحت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج أن الولايات المتحدة تعتقد أن سوريا لديها مخزون من الأسلحة الكيميائية، مضيفا أن واشنطن تحاول العثور عليها لمنع استخدامها.


وقالت سينج للصحفيين: "بفضل عمل شركائنا الآخرين، نحاول التأكد من عدم وقوع هذه الأسلحة الكيميائية في أيدي أولئك الذين يريدون استخدامها ضد المدنيين أو ضد قواتنا الأمريكية أو شركائنا في المنطقة... ليس لدينا قوات أمريكية... منخرطة في "مطاردتها".

وفي الوقت نفسه، رفضت الكشف عن معلومات حول من هم هؤلاء الشركاء، وما إذا كانت الولايات المتحدة تتبادل المعلومات الاستخباراتية معهم وأين يمكن أن تكون هذه الأسلحة في سوريا.

وفي وقت سابق، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها تتابع التطورات الأخيرة في سوريا، داعية البلاد إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. 

وتعتقد المنظمة أن الإعلان السوري بشأن برنامجها للأسلحة الكيميائية "لا يمكن اعتباره دقيقا وكاملا".

وكانت السلطات السورية قد أعلنت أكثر من مرة في الماضي أنها لم تستخدم أسلحة كيميائية ضد المدنيين والإرهابيين، وأن ترسانة البلاد الكيميائية بأكملها قد أزيلت من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في يناير 2016، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية القضاء الكامل على الترسانة الكيميائية السورية. كما حصلت المنظمة على جائزة نوبل للسلام في عام 2013 لنزع السلاح الكيميائي السوري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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