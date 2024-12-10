اسرة يمنية تدعو للكشف عن مصير ولدها المعتقل في سوريا - أخبار كلمتك

اسرة يمنية تدعو للكشف عن مصير ولدها المعتقل في سوريا - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. وصول نجوم غير يمنية الى هذا المكان بعدن الآن - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. وصول نجوم غير يمنية الى هذا المكان بعدن الآن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ضحك وتشويق».. عمرو سلامة يروج لـ مسلسل «برستيج» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ضحك وتشويق».. عمرو سلامة يروج لـ مسلسل «برستيج» - أخبار كلمتك

السفير الكوري يزور بيت "الهراوي" بالأزهر ضمن خطة لإحيائه - أخبار كلمتك

السفير الكوري يزور بيت "الهراوي" بالأزهر ضمن خطة لإحيائه - أخبار كلمتك

الأهلي ينتظر، موعد مباراة باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو بكأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الأهلي ينتظر، موعد مباراة باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو بكأس إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الغيابات تضرب صفوف آرسنال أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

الغيابات تضرب صفوف آرسنال أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراض وعقارات في نزلة السمان بالهرم - أخبار كلمتك

الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراض وعقارات في نزلة السمان بالهرم - أخبار كلمتك

تصل لحد الضباب، تحذير من الشبورة خلال الـ 48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

تصل لحد الضباب، تحذير من الشبورة خلال الـ 48 ساعة المقبلة - أخبار كلمتك

تنفيذ 9 آلاف وحدة سكنية جديدة، مدبولي يشهد تسليم عقود الإسكان الاجتماعي في بورسعيد (صور) - أخبار كلمتك

تنفيذ 9 آلاف وحدة سكنية جديدة، مدبولي يشهد تسليم عقود الإسكان الاجتماعي في بورسعيد (صور) - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء.. ويعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي غدًا - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء.. ويعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي غدًا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق - أخبار كلمتك

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:55 صباحاً - تضاربت الأنباء صباح اليوم حول مقتل الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام، نجل العلامة الراحل محمد سعيد رمضان البوطي على يد مجهولين في العاصمة دمشق.

فبينما قال نشطاء سوريون على مواقع التوصل إنه تعرض للقتل، أكد آخرون أنه بخير وقد تم التواصل معه من قبل مقربين منه، ونفوا تلك الشائعات.

وكان الشيخ توفيق البوطي يشغل عدة مناصب بارزة، من بينها رئيس اتحاد علماء بلاد الشام، وأستاذ مساعد لمادة الفقه الإسلامي وأصوله في كلية الشريعة بجامعة دمشق. كما كان رئيس هيئة الرقابة الشرعية في "الشركة السورية الإسلامية للتأمين"، وعضو هيئة الرقابة الشرعية في "بنك الشام".

وخرج البوطي بتسجيل مصور أعلن فيه تأييده لقائد "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، حيث انتقلت السلطة إلى "صاحب القيادة الرشيدة"، على حد تعبيره.


وتوفيق البوطي هو نجل العلامة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام، الذي قُتل في تفجير انتحاري وسط دمشق في مسجد الإيمان عام 2013.

وكان الشيخ البوطي "الأب" مقربًا من الرئيس السابق حافظ الأسد، وكذلك في زمن ابنه الرئيس بشار الأسد.

ووفق تقارير، وقف البوطي "الأب" قبل مقتله، ضد الثورة السورية منذ اليوم الأول لانطلاقها، ورفض الحراك الشعبي، وانتقد المحتجين ودعاهم إلى "عدم الانقياد وراء الدعوات المجهولة المصدر التي تحاول استغلال المساجد لإثارة الفتن والفوضى في سوريا".

وكان الشيخ توفيق البوطي يشغل عدة مناصب بارزة، من بينها رئيس اتحاد علماء بلاد الشام، وأستاذ مساعد لمادة الفقه الإسلامي وأصوله في كلية الشريعة بجامعة دمشق. كما كان رئيس هيئة الرقابة الشرعية في "الشركة السورية الإسلامية للتأمين"، وعضو هيئة الرقابة الشرعية في "بنك الشام".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

رئيس مجلس الشعب السوري: القيادة السورية الجديدة لم تتواصل معنا حتى الآن ومستعدون للتعاون معها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق