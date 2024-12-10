ترامب: كندا والمكسيك يمكن أن تصبحا ولايتين أمريكيتين جديدتين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:29 صباحاً - صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن كندا والمكسيك يمكن أن تصبحا ولايتين أمريكيتين جديدتين.

وقال ترامب لشبكة "NBC": "نحن ندعم كندا بما يصل إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويًّا، وندعم المكسيك بما يقرب من 300 مليار دولار".

وأضاف: "لماذا ندعم هذين البلدين؟ إذا كنا سندعمهما، فليصبحا ولايتين جديدتين".

وقالت الشبكة في وقت سابق، إن ترامب بدأ تسيير شؤون البلاد والتدخل في قضايا السياسة الداخلية والخارجية، دون أن ينتظر تنصيبه بعد 45 يومًا.

وتابعت القناة، نقلًا عن أحد كبار موظفي البيت الأبيض السابقين من الولاية الأولى لترامب: "في الوقت الحالي، يسيطر ترامب فعليًّا على كل شيء، رغم أنه لم يتولَّ مهامه كرئيس بعد".

ويظهر هذا النهج، على سبيل المثال، في تهديداته لـ كندا والمكسيك بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وكذلك في تحذيره لـ حركة حماس الفلسطينية "بدفع ثمن باهظ" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي".

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه اعتبارًا من 20 يناير، بعد توليه منصبه، سيوقع مرسومًا يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع البضائع القادمة من المكسيك وكندا بسبب مشاكل الهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات إلى أمريكا، والتي لم يتم حلها بعد من طرف الإدارة السابقة.

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