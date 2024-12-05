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سفير الصومال بالقاهرة يبحث مع نظيره الرواندي سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

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سفير الصومال بالقاهرة يبحث مع نظيره الرواندي سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

سفير الصومال بالقاهرة يبحث مع نظيره الرواندي سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:56 مساءً - استقبل السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، السفير دان مونيوزا سفير رواندا لدى القاهرة.

وقال السفير الصومالي، إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين وتحقيق أهداف رؤية الاتحاد الإفريقي 2063.

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وأضاف أنه بحث مع سفير رواندا تطورات الأوضاع المتلاحقة بالمنطقة وخاصة منطقة القرن الإفريقي وكذلك التحديات المشتركة وسبل تنسيق المواقف بين البلدين لخدمة مصالح الشعب الصومالي والرواندي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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