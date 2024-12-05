سفير الصومال بالقاهرة يبحث مع نظيره الرواندي سبل تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:56 مساءً - استقبل السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، السفير دان مونيوزا سفير رواندا لدى القاهرة.

وقال السفير الصومالي، إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين وتحقيق أهداف رؤية الاتحاد الإفريقي 2063.

وأضاف أنه بحث مع سفير رواندا تطورات الأوضاع المتلاحقة بالمنطقة وخاصة منطقة القرن الإفريقي وكذلك التحديات المشتركة وسبل تنسيق المواقف بين البلدين لخدمة مصالح الشعب الصومالي والرواندي.

أسباب إصرار إثيوبيا على وجود قواتها في الصومال.. التدخل في شئون البلد العربي.. تعزيز مكانتها كقوة محورية في المنطقة.. ومقديشو تطالب باستبعادها من القوة الأفريقية لحفظ السلام القاهرة ومقديشيو تؤكدان سيادة الصومال على كامل أراضيها ورفض الإجراءات الأحادية التي تهدد سيادتها

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