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عاجل : إستئناف العمل في مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية بشبوة وصحفي بارز يكشف التفاصيل - أخبار كلمتك

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عاجل : إستئناف العمل في مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية بشبوة وصحفي بارز يكشف التفاصيل - أخبار كلمتك

عاجل : إستئناف العمل في مشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية بشبوة وصحفي بارز يكشف التفاصيل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 6 يناير 2025 01:46 مساءً - كلمتك/ خاص

أفاد الصحفي البارز عبدالرحمن انيس عن حل مشكلة مشروع الطاقة الشمسية في شبوة بتدخل مباشر من المحافظ عوض ابن الوزير العولقي ، حيث استُؤنف العمل في المشروع بعد ظهر اليوم.

وقال انيس : لولا تسليط الضوء على المشكلة عبر النشر الإعلامي، لربما استمر التوقف لفترة طويلة وسط شد وجذب، دون أن يلتفت إليها أحد.

وأشار إلى أن هذا المشروع يُعدّ ذا أهمية كبيرة لمحافظة شبوة، حيث تتجاوز قدرته الإنتاجية احتياجات مدينة عتق، مما يجعله رافدًا أساسيًا للبنية التحتية في المحافظة.

واضاف: منذ البداية، حرصت على توخي المصداقية في التعامل مع هذه القضية، فالمصداقية هي رأس مالي الحقيقي، ولست مجنونا لأجازف بها تحت أي ظرف.

واختتم: كل الحب والتقدير لشبوة وأهلها الكرام.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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