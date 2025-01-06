الإحصاء: 10.4 مليون فدان إجمالي مساحة الزمام الزراعي عام 2023 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 01:49 مساءً - الإثنين 06/يناير/2025 - 01:35 م 1/6/2025 1:35:36 PM

رصدت نشـرة الزمام والملكية الزراعية لعام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء مساحة الأراضي الزراعية في مصر.

وجاءت أهم المؤشرات ما يلي:

بلغ إجمالي مسـاحـة الزمـام 10.44 مليـون فــدان عـــام 2023 مقابل 10.36 مليـون فـدان عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 0.8٪ جاءت محافظـــات الوجــه البحري في المرتبة الأولى حيث بلغـــت مساحتهــا 6.6 مليـون فــدان بنسبة 63.0 ٪، تليها محافظات الوجه القبلي حيث بلغت مساحتها 3.1 مليـون فــدان بنسبـة 29.4٪، تليها المحافظات الحضرية حيث بلغــت مسـاحتهــا 0.7 مليــون فدان بنسبة 6.7٪ ثم محافظات الحدود (الوادي الجديد)، حيث بلغت مساحتها 0.1 مليـون فــدان بنسبـة 0.8٪ وذلك من إجمالي مساحة الزمام عام 2023.

بلغ إجمالي مساحة الأراضي القابلة للزراعة (الأهالي والحكومـة) 9.4 مليون فدان عـــام 2023 بنسبة 89.6٪ وبلغت مساحة الأراضي غير القابلة للزراعة 1.0 مليون فدان بنسبة 10.4٪ من إجمالي مساحة الزمام وتتمثل في (السكن والأجران، المنافع العمومية، أراضي التالف والفساد، أكل النهر، السكك الحديدية)

جاءت محافظات الوجه البحري في المرتبة الأولــى حيث بلغت مسـاحتهـا 6.0 مليـون فــدان بنسبـة 63.6٪، تليها محافظــــــات الوجـــــه القبلي حـــــيث بلغـــــت مساحتها 2.7 مليـون فــدان بنســبة 29.2٪، تليها المحافظــات الحضـــرية حيث بلغــت مسـاحتها0.6 مليـون فدان بنسبة 6.3٪ ثم محافظــات الحـدود (الوادي الجـديـد)، حيث بلغـت مســاحتهـا 0.1 مليــون فدان بنسبة 0.9٪ وذلك من إجمالي مساحة الأراضي القابلة للزراعة عام 2023.

بلغ إجــمالي المســـاحــة المملوكــــة للأهالي القابلة للزراعة من الـزمــام 7.6 مليون فـدان عام 2023 مقابــل 7.7 مليون فــدان عام 2021 بنسبـــة انخفاض قـــدرها 2.0٪.

جاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 4.8 مليون فدان بنسبة 63.8٪، تليها محافظات الوجه القبلي حيـث بلغت مساحتـها 2.3 مليون فـدان بنسبــة 30.0٪، تليـها المحافظات الحــضريــة، حيـث بلغت مسـاحتـها 0.4 مليون فدان بنسبة 5.5٪ ثم محافــظات الحدود (الوادى الجديد)، حيث بلغت مساحتها 0.1 مليون فدان بنسبة 0.7٪ وذلك من إجمالي المســـاحة المملوكة للأهالي القابلة للزراعة عام 2023.

بلغ إجمــــالي المساحة المملوكــة للحكومــــة القابلة للزراعة من الزمام 1.8 مليون فـدان عــام 2023 مقابـل 1.6 مليــــون فــــدان عـــام 2021 بنسبـة زيادة قـــدرها 12.7٪.

جاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 1.1 مليون فدان بنسبة 62.9٪، تليها محافظات الوجـــــه القبـلى حيـث بلغت مساحتـها 0.5 مليون فـدان بنسبــة 26.0٪، تليها المحافظات الحضـريـة حيث بلغت مســاحتها 0.2 مليون فدان بنسبة 9.5٪ ثم محافــظات الحدود (الوادى الجديد)، حيث بلغت مساحتها 0.03 مليــــون فدان بنسبــة 1.6٪ وذلك من إجمالي المساحــة المملوكــــة للحكومـــة القابلة للزراعة عام 2023.

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