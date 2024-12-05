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التحضير لاجتماع مصر وإريتريا والصومال، تفاصيل اتصالات وزير الخارجية مع نظيره الإريتري - أخبار كلمتك

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التحضير لاجتماع مصر وإريتريا والصومال، تفاصيل اتصالات وزير الخارجية مع نظيره الإريتري - أخبار كلمتك

التحضير لاجتماع مصر وإريتريا والصومال، تفاصيل اتصالات وزير الخارجية مع نظيره الإريتري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع عثمان صالح وزير خارجية إريتريا.

تطوير العلاقات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية

تناول الاتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والحرص المتبادل لتطويرها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والبناء على الزيارة التاريخية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى إريتريا، ولقائه مع الرئيس الإريتري "أسياس أفورقى" يوم ١٠ أكتوبر الماضي، وهي الزيارة التي نتج عنها تدشين مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. 

المشاورات السياسية المقبلة بين مصر وإريتريا 

وأكد الوزيران تطلعهما لعقد المشاورات السياسية المقبلة بين البلدين، ومواصلة التنسيق الثلاثي بين مصر واريتريا والصومال وعقد الاجتماعات التنسيقية بين وزراء خارجية الدول الثلاث. ويأتي الاتصال فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيسين بمواصلة التنسيق لدعم العلاقات الثنائية والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.  

القضايا الإقليمية التي تهم مصر واريتريا 

وتطرق الوزيران إلى عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، بما في ذلك دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وتعزيز التعاون المشترك، حيث تم إعادة التأكيد على أهمية احترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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