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وزير الخارجية: الحكومة المصرية حريصة على تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: الحكومة المصرية حريصة على تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: الحكومة المصرية حريصة على تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:39 مساءً - عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم لقاءً مع Louis Watum وزير الصناعة وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية الكونجو الديمقراطية خلال زيارته الى كينشاسا.

تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية

أشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية تعزيز العمل المشترك لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مؤكدًا على حرص الحكومة المصرية على تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية وفي مقدمتها الكونجو الديمقراطية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون الإقليمي بين مصر ودول القارة.

إقامة مصانع مصرية في الكونجو

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تبادل الخبرات وإمكانية إقامة مصانع مصرية في الكونجو الديمقراطية لتوطين صناعة عدد من المنتجات المصرية خاصة في مجالات الأدوية والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، مشددًا على استعداد مصر لتقديم الدعم الفني والتدريب في مجالات الصناعة وريادة الأعمال. 

الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات

كما استعرض الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول للسوق الكونجولي.

وقد وجه الوزير عبد العاطي الدعوة للوزير الكونجولي لزيارة مصر في إطار التحضير للزيارة المرتقبة لرئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية إلى القاهرة.

من جانبه، أشاد الوزير الكونجولي بدور مصر الرائد في دعم التنمية بالقارة الإفريقية، معربًا عن تطلعه لتوسيع الشراكة مع مصر خصوصًا في مجال الصناعات التحويلية والزراعية، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة بجمهورية الكونجو الديمقراطية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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