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حزب الله يقصف قاعدة في شمال غرب حيفا - أخبار كلمتك

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حزب الله يقصف قاعدة في شمال غرب حيفا - أخبار كلمتك

حزب الله يقصف قاعدة في شمال غرب حيفا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:39 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنه قصف بصواريخ نوعية قاعدة ستيلا ماريس شمال غرب مدينة حيفا المحتلة.

حزب الله يهاجم تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي


وقال حزب الله إنه هاجم بالمسيرات تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام جنوبي لبنان.

  حزب الله يطلق 30 صاروخا في 20 دقيقة

ومن جانبها ذكرت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي أن حزب الله أطلق 30 صاروخا على 3 دفعات باتجاه الجليل وخليج حيفا خلال 20 دقيقة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن حزب الله قصف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستوطنة “زرعيت”، وذلك بعد ساعات من إعلانه أنه استهدف برشقة من الصواريخ النوعية قاعدة حيفا التقنية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شرق مدينة حيفا.

وأضاف أنه قصف بالصواريخ موقع الإنذار المبكر الإسرائيلي على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل.

 

سرايا القدس تقصف قيادة جيش الاحتلال بجحر الديك وسط غزة

 

وقالت سرايا القدس إن مقاوميها قصفوا -بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين- مركزا لقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في جحر الديك وسط قطاع غزة.

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الخميس، مقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة تسبار في معارك شمال قطاع غزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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