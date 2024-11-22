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52 شهيدا وأكثر من مائة مصاب في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

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52 شهيدا وأكثر من مائة مصاب في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

52 شهيدا وأكثر من مائة مصاب في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:42 صباحاً - قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 52 شخصًا استشهدوا في غارات إسرائيلية على شرق وجنوب البلاد الخميس، في خضم مواجهة مفتوحة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ شهرين.

ونقلت الوكالة الوطنية الرسمية عن بيان للوزارة أن الغارات على قضاء بعلبك، شرقي لبنان، أسفرت عن 40 شهيدًا و52 جريحًا.

في جنوب البلاد، خلفت الغارات 12 شهيدًا و50 جريحًا في عدة قرى.

وقالت الوزارة  إنّ «سبعة شهداء و24 جريحًا سقطوا بسبب غارات العدو الإسرائيلي على محافظة النبطية» و«خمسة 5 شهداء و26 جريحًا بسبب غارات العدو الإسرائيلي على محافظة الجنوب».

 

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في بيان سابق الخميس، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3583 شخصًا، وإصابة 15244 آخرين منذ الثامن أكتوبر 2023.

على الصعيد الميداني، أعلن حزب الله اللبناني منتصف ليلة الخميس/ الجمعة، أنه استهدف دبابة ميركافا إسرائيلية بمحيط قلعة شمع بجنوب لبنان، وأوقع طاقمها بين قتيل ومصاب.

وكان الحزب  قد نفذ أمس الخميس عددا من العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي بلغ عددها 29 عملية، من بينها  استهداف عدد من تجمعات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، وموقع هضبة العجل شمالي مستوطنة كفار يوفال، وبوابة العمرا جنوبي مدينة الخيام، وتجمعًا آخر شرقي مدينة الخيام برشقات صاروخية.

كما أعلن الحزب أنه استهدف قاعدة شراغا، وهي المقر الإداري لقيادة لواء جولاني، شمالي مدينة عكا المحتلة، وشن هجوم جوي بسربٍ من المسيرات الانقضاضية على قاعدة حيفا البحرية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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