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وزير خارجية إسرائيل يهزي: الجنائية الدولية فقدت مشروعيتها بعد قرار اعتقال نتنياهو وجالانت - أخبار كلمتك

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وزير خارجية إسرائيل يهزي: الجنائية الدولية فقدت مشروعيتها بعد قرار اعتقال نتنياهو وجالانت - أخبار كلمتك

وزير خارجية إسرائيل يهزي: الجنائية الدولية فقدت مشروعيتها بعد قرار اعتقال نتنياهو وجالانت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 03:47 مساءً - في رد فعل يوصف بالجنون ومخالفة للأعراف الدبلوماسية والسياسية والقانون الدولي، اتهم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، المحكمة الجنائية الدولية بأنها فقدت مشروعيتها بعد صدور قرارها الذي وصفه بالعبثي بشأن اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت، بخصوص ارتكاب جرائم حرب في غزة. 

120 دولة لن يتمكن نتنياهو وجالانت من زيارتها 

 وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أنه يوجد أكثر من 120 دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية لن يتمكن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت من زيارتها بعد إصدار المحكمة اليوم الخميس، أوامر اعتقال بحقهما. 

أوامر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية 

وتحركت إسرائيل في الأشهر الأخيرة من خلال دول أخرى للإدعاء بأن المحكمة ليس لديها سلطة لمناقشة هذه القضية، لكن هذا الادعاء تم رفضه بشكل قاطع اليوم، فيما قال الكاتب "الإسرائيلي" أريئيل كهانا، إن سيناريو يوم القيامة الذي كان نتنياهو يخشاه طوال هذه السنوات قد أصبح حقيقة بالفعل والحقيقة بأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت. 

صورة تجمع نتنياهو وجالانت

فيما نشرت القناة 12 العبرية، صورة تجمع نتنياهو وجالانت، وكتبت: "إسرائيل" فشلت في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت رغم الضغوط الكبيرة التي مارستها. 

وعلى الجانب الآخر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال بحق القيادي في حماس محمد الضيف، ومحمد إبراهيم المصري. 

هيئة البث الإسرائيلية بعد حكم الجنائية الدولية: نتنياهو وجالانت لن يستطيعا زيارة 120 دولة

كواليس إبلاغ نتنياهو بصدور أمر اعتقاله من الجنائية الدولية

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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