هوكستين يصل إلى إسرائيل لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 05:05 صباحاً - وصل المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى إسرائيل حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقا لتقارير إعلامية.

ومن المتوقع أن يقدم هوكستين، الذي جاء من بيروت، مسودة اتفاق أمريكية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب المستمرة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

ويلتقي هوكستين مع نتنياهو اليوم الخميس، وفقا لوسائل إعلام بما في ذلك صحيفة "هآرتس".

وأفادت تقارير بأن حزب الله ينظر للمقترح الأمريكي على أنه أساس للمفاوضات المستقبلية.

والأربعاء، قال هوكستين إن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أحرزت تقدمًا إضافيًّا بعد مناقشات أجراها مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الذي يتفاوض نيابة عن حزب الله.

وأضاف هوكستين: "الاجتماع اليوم (الأربعاء) بني على الاجتماع الذي عقد بالأمس (الثلاثاء) وحقق تقدما إضافيا".

ووفقا لمصادر أمنية لبنانية، ينص المقترح الأمريكي على أن توقف إسرائيل وحزب الله الأعمال القتالية لمدة 60 يومًا في البداية.

وخلال هذه الفترة، فمن المقرر أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وتنتشر القوات المسلحة اللبنانية على الحدود.

وإذا صمد وقف إطلاق النار، فإنه من المتوقع أن تعقد إسرائيل ولبنان بعد 60 يومًا مفاوضات بشأن التنفيذ الكامل للقرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة منذ قبل 18 عامًا.

ويعطي القرار السلطة الوحيدة للجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، الذي يبعد حوالي 30 كيلومترًا عن الحدود الفعلية مع إسرائيل.

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