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هاريس تهاتف ترامب وتهنئه بالفوز في الانتخابات الرئاسية - أخبار كلمتك

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هاريس تهاتف ترامب وتهنئه بالفوز في الانتخابات الرئاسية - أخبار كلمتك

هاريس تهاتف ترامب وتهنئه بالفوز في الانتخابات الرئاسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:20 مساءً -  أفادت صحيفة " واشنطن بوست" الأمريكية، أن نائبة الرئيس الأمريكي  جو بايدن والمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية اتصلت بالرئيس الأمريكي الجديد وهنأته على الفوز  في الانتخابات.

 وقبل وقت سابق ذكرت شبكة “إن.بي.سي نيوز”، اليوم  الأربعاء، نقلا عن اثنين من مساعدي كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي  اتصلت بدونالد ترامب اليوم للإقرار بالهزيمة أمامه في الانتخابات الرئاسية وتهنئته على الفوز.

 

تهنئة هاريس لترامب  لفوزه بالانتخابات الرئاسية

وأضافت الشبكة نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يعتزم أيضا الاتصال بترامب والتحدث علنا عن نتائج الانتخابات.

وقال مصدران لرويترز إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تلقي كلمة تقر فيها بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام دونالد ترامب في الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش.

 

ترامب يفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية 

وفاز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بمواجهة الديمقراطية كامالا هاريس، على ما أعلنت وسائل الإعلام الأميركية، الأربعاء، محققا بذلك عودة استثنائية إلى السلطة.

وأعلنت شبكات تلفزيونية عدة فوز ترامب، ليعود الرئيس السابق البالغ 78 عاما إلى السلطة في القوة الأولى في العالم بعد حملة طويلة عرفت الكثير من التقلبات وتعرض فيها لإدانة قضائية ومحاولتي اغتيال.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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