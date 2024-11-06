هل ينفذ ترامب وعده بإنهاء الحروب، أستاذ علاقات دولية يجيب عن سؤال الساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:36 مساءً - قال جي دويج دافيس، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ ترامب لن تكون له رؤى مختلفة، وسينفذ كل وعوده بشأن إنهاء الحروب، موضحًا، أنه عقد كثيرا من الوعود بإزالة كل العقبات التي تُضع أمام وقف الحرب الروسية - الأوكرانية، وسوف يلبي كل وعوده.

وعود ترامب

وأضاف جي دويج دافيس خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية» قائلا: "لا أعتقد أن هناك أي فارق حتى الآن، ولا يوجد أي نية لتغير هذه الوعود، وسوف يكون له بعض الأدوات الفاعلة، لا سيما وأن الولايات المتحدة تعي بأن هناك حاجة لحل هذه النزاعات في جميع أنحاء العالم، وبالطبع لا بد من الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط".

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دعم ترامب لإسرائيل وتسوية النزاعات بالشرق الأوسط

وتابع، أنّ ترامب كان واضحا للغاية بأنه داعم أساسي لإسرائيل، وبالتالي لن يكون هناك قيود على تل أبيب، ولن يفرض عليها أي قيود، وربما يكون لديه بعض الأدوات الفاعلة الأخرى لإقناع كل الأطراف للوصول إلى تسوية، وربما يقوم بحل كل الأذرع في الشرق الأوسط، التي تعتبر تهديد لإسرائيل على مدى عقود من الزمن.

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