تحالف عظيم، نتنياهو يعلق لافتات بشوارع تل أبيب للاحتفال بفوز ترامب (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:44 مساءً - احتفل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره، اليوم، بانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، لولاية ثانية تمتد حتى عام 2026.

نتنياهو يعلق لافتات بالشوارع لتهنئة ترامب

واشادوا بفوز ترامب الذي وصفوه بأنه حليفا سيدعم إسرائيل "دون شروط"، وعلقت حكومة الاحتلال لافتات بشوارع تل أبيب تحمل تهنئة للرئيس الأمريكي الجديد وتطالب بدعم تل أبيب.

لوحات ترامب فى تل أبيب، كلمتك

وهنأ نتنياهو، ترامب قائلا: إن الرئيس السابق حقق "أعظم عودة في التاريخ، عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تقدم بداية جديدة لأمريكا وتجديدا قويا للتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا".

اتصال مدته 20 دقيقة بين ترامب ونتنياهو

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن بنيامين نتنياهو، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهنأه بفوزه فى الانتخابات الرئاسية.

ترامب، كلمتك

وأوضح الإعلام العبري، أن الاتصال الهاتفى بين نتنياهو وترامب استمر نحو 20 دقيقة وتركز على الشأن الإيراني فى ظل الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب.

نتنياهو يهنئ ترامب بالفوز في الانتخابات الأمريكية ترامب: نتنياهو بيسمع كلامي

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