حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

تحالف عظيم، نتنياهو يعلق لافتات بشوارع تل أبيب للاحتفال بفوز ترامب (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تحالف عظيم، نتنياهو يعلق لافتات بشوارع تل أبيب للاحتفال بفوز ترامب (صور) - أخبار كلمتك

تحالف عظيم، نتنياهو يعلق لافتات بشوارع تل أبيب للاحتفال بفوز ترامب (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:44 مساءً - احتفل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره، اليوم، بانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، لولاية ثانية تمتد حتى عام 2026.

نتنياهو يعلق لافتات بالشوارع لتهنئة ترامب

واشادوا بفوز ترامب الذي وصفوه بأنه حليفا سيدعم إسرائيل "دون شروط"، وعلقت حكومة الاحتلال لافتات بشوارع تل أبيب تحمل تهنئة للرئيس الأمريكي الجديد وتطالب بدعم تل أبيب.

لوحات ترامب فى تل أبيب، كلمتك
لوحات ترامب فى تل أبيب، كلمتك

وهنأ نتنياهو، ترامب قائلا: إن الرئيس السابق حقق "أعظم عودة في التاريخ، عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تقدم بداية جديدة لأمريكا وتجديدا قويا للتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا".

اتصال مدته 20 دقيقة بين ترامب ونتنياهو

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن بنيامين نتنياهو، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهنأه بفوزه فى الانتخابات الرئاسية.

ترامب، كلمتك
ترامب، كلمتك

وأوضح الإعلام العبري، أن الاتصال الهاتفى بين نتنياهو وترامب استمر نحو 20 دقيقة وتركز على الشأن الإيراني فى ظل الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب.

نتنياهو يهنئ ترامب بالفوز في الانتخابات الأمريكية

ترامب: نتنياهو بيسمع كلامي

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق