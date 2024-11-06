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خبير سياسي: نتنياهو يستغل فوز ترامب في غزة ولبنان بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

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خبير سياسي: نتنياهو يستغل فوز ترامب في غزة ولبنان بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

خبير سياسي: نتنياهو يستغل فوز ترامب في غزة ولبنان بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:04 مساءً - قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنه بعد تعيين وزير جيش احتلال إسرائيلي جديد وإقالة يوآف جالانت كان من المتوقع عودة القصف الإسرائيلي بقوة على الأراضي اللبنانية، مشددًا على أن هذا يؤكد خيار القوة والمواجهة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية.

 

استمرار إسرائيل في العدوان 

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تعيين وزير دفاع جديد ينقل رسالة مهمة وهي أن إسرائيل ماضية ومستمرة في الحرب والعدوان على غزة ولبنان، مشيرًا إلى أنه كان هناك خلافات طوال الفترة الماضية بين المستوى السياسي والعسكري في الحكومة الإسرائيلية وتم حسمه من قبل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بقراره تغيير وزير جيش الاحتلال.

 

تبعات تغيير وزير الدفاع الإسرائيلي 

وتابع: «تغيير وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤدي إلى الاستمرار في استخدام القوة الممنهجة وصولًا للأهداف الكبرى المستجدة التي يريدها الاحتلال الإسرائيلي»، لافتًا إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على إقامة منطقة عازلة بعمق قرى الجنوب اللبناني بل الاحتلال يريد تحويل مناطق الجنوب اللبناني إلى مناطق تابعة له.

 

العمليات العسكرية الإسرائيلية

وأشار إلى أن نتنياهو يريد أن يستغل  فوز ترامب  بالرئاسة الأمريكية وأن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة في لبنان وغزة حتى تسلم الرئيس الأمريكي الجديد المسؤولية.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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