زيلينسكي يستغيث: أوكرانيا "ستُهزم" إذا قطعت واشنطن عنها المساعدات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 05:36 صباحاً - الحرب الروسية الأوكرانية ، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن بلاده "ستُهزم" أمام الجيش الروسي إذا ما قطعت عنها الولايات المتحدة المساعدات العسكرية، وذلك في الوقت الذي تخشى فيه كييف وحلفاؤها الغربيون أن توقف إدارة الرئيس المقبل دونالد ترامب هذه المساعدات.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية، قال زيلينسكي "إذا قطعوا (المساعدات)، فسنُهزم، أعتقد أننا سنُهزم".

وأضاف: "بالطبع سنستمر في القتال، لكنّي لا أظنه سيكون كافيا للانتصار".



وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس جو بايدن وافق على إمداد أوكرانيا بألغام أرضية مضادة للأفراد.

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين قوله إن أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام الألغام في المناطق المكتظة بالسكان.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يوسّع إمكانيات استخدام ترسانة بلاده من الأسلحة النووية وذلك ردًّا على سماح واشنطن لكييف باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا.

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