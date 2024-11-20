أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن بوقف تسليح إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:16 صباحاً - الحرب في غزة، دعا أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء إدارة الرئيس جو بايدن إلى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة، متهمين واشنطن بأنها "متواطئة" في "فظائع" الحرب في غزة.

وقال السناتور بيرني ساندرز في مؤتمر صحفي إن "ما يحدث في غزة يصعب وصفه"، مشيرًا إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني و"منع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها".

وأضاف "لكن ما يجعل الوضع أكثر إيلامًا هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك ينفّذ بأسلحة أمريكية وبدعم من دافعي الضرائب الأمريكيين".

ومع عدد من المشرعين الديمقراطيين، عرض السيناتور الاشتراكي نصوصًا عدة تدين المساعدات الأمريكية لإسرائيل، سيتم التصويت عليها اليوم الأربعاء.

واعتبر ساندرز أن "الولايات المتحدة متواطئة في هذه الفظائع. هذا التواطؤ يجب أن يتوقف وهذه هي فحوى مشاريع القرارات هذه".

وإذا لم تحصل مفاجآت، فمن المتوقع ألا تعتمد مشاريع القرارات هذه، إذ يبدي عدد كبير من أعضاء الكونجرس دعما ثابتا لإسرائيل، الحليف التاريخي للولايات المتحدة.

وتساءل السيناتور كريس فان هولين في المؤتمر الصحفي "هل الالتزام الراسخ للولايات المتحدة تجاه إسرائيل يجبرها على التعامي عن المعاناة التي تتكشف أمام أعيننا؟".

وأسفرت الحملة العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة ردا على هجوم حماس عن 43972 شهيداعلى الأقل، غالبيتهم مدنيون، وفق آخر أرقام وزارة الصحة بالقطاع الفلسطيني.

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