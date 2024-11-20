بينهم ضابط كبير، الكشف عن هوية المتهمين بالهجوم على منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:04 صباحاً - منزل نتنياهو، كشف الإعلام الإسرائيلي هوية 3 من المتهمين الأربعة في حادث إطلاق القنابل الضوئية على منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت الماضي، في قيساريا، وتبين أنهم نشطاء في الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو.

ضابط كبير في قوات الاحتياط

وكشفت التحقيقات أن الشخص الذي نظم الحدث ضابط كبير في قوات الاحتياط، والذي يبدو أنه أحضر الألعاب النارية أيضًا، وبعد 3 أيام سُمح له بلقاء محاميه.

وبعدما سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بالنشر، نقلت القناة 13، عن التحقيقات أن المتهمين، وهم المقدم احتياط عوفر دورون وأمير ساد وإيتاي يافي، جاءوا إلى قيساريا لإقامة ما اعتبروه حفلًا ختاميًّا للتظاهرات ضد نتنياهو؛ لأنهم توقعوا أن تتوقف الاحتجاجات.

وقال المتهمون إنهم اعتقدوا أن رئيس الوزراء لن يأتي إلى هناك، وإنهم عندما قرروا إطلاق القنابل الضوئية، لم تكن لديهم أي نية لإيذاء رئيس الوزراء.

وقالوا: "في طريقنا للخروج رأينا أن هناك شرطيًا يفحص المركبات، لذلك قررنا الذهاب إلى الأصدقاء من طريق آخر".

وأوضحت القناة 13، أنه تم التحقيق مع أصدقاء الضابط، بشبهة تقديم المساعدة للمتهمين، كما جرى إرسال قوات كبيرة إلى قيساريا.

وأشارت إلى أن المتهمين الثلاثة المحبوسين على ذمة القضية، نشطاء في الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو، ومن بينهم ضابط احتياط كبير.

وبحسب محاميهم، يواجه الثلاثة تهم تشمل إطلاق مادة متفجرة بشكل غير قانوني، وإحراق متعمد بهدف إيذاء الناس، والإضرار المتعمد باستخدام مادة متفجرة، والحرق العمد.

وتم التعامل حتى وقت قريب، مع الحادث على أنه "عمل إجرامي إرهابي"، ونتيجة لذلك منع "الشاباك" المشتبه بهم من مقابلة محامٍ.

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