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أكسيوس: نتنياهو يرغب في إنهاء حرب لبنان خلال أسابيع - أخبار كلمتك

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أكسيوس: نتنياهو يرغب في إنهاء حرب لبنان خلال أسابيع - أخبار كلمتك

أكسيوس: نتنياهو يرغب في إنهاء حرب لبنان خلال أسابيع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:53 صباحاً -  نقل موقع أكسيوس الأمريكي، في تقرير له اليوم الأربعاء عن مسئولين قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار لإدارة الرئيس جو بايدن أنه يريد إنهاء الحرب في لبنان خلال أسابيع.

نتنياهو يرغب في إنهاء حرب لبنان خلال أسابيع 

ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي، لم يسمه، قوله إن اجتماعات الوزير الإسرائيلي رون ديرمر بواشنطن بشأن وقف إطلاق النار في لبنان كانت مثمرة.

وفي السياق ذاته قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين، اليوم الأربعاء، إنه يأمل  في تحقيق وقف قريب لإطلاق النار في لبنان.

 

مساعي أمريكية لتسوية الصراع بين حزب الله وإسرائيل 

ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن هوكشتاين، قوله إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان قريبًا.

في حين قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: إن الأولوية للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وتطبيق القرار الأممي 1701.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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