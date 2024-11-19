الكلمتك الروسي يجهض مؤامرة دولية على السودان، قصة جلسة عاصفة بمجلس الأمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:28 صباحاً - قال السفير السوداني لدى روسيا، محمد الغزالي، إن الكلمتك الروسي ضد مشروع القرار البريطاني حول حماية المدنيين هو الموقف المتوقع من موسكو في ظل العلاقات المتطورة بين البلدين والفهم العميق لطبيعة الأحداث بالسودان.

السودان يرحب باستخدام روسيا حق الكلمتك لصالحه

وأضاف سيظل تمسك روسيا بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية صمام أمان ضد أي محاولات فرض أجندة سياسية عبر دوائر إقليمية ودولية ويحفظ سيادة ووحدة السودان.

رحبت حكومة السودان باستخدام روسيا لحق”الكلمتك” بمجلس الأمن في مواجهة مشروع القرار البريطاني بشأن السودان اليوم.

وأشادت الحكومة السودانية بالموقف الروسي الذي جاء تعبيرًا عن الالتزام بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ودعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية.

وتأمل الحكومة أن تضع هذه السابقة التاريخية حدا لنهج استخدام منبر مجلس الأمن لفرض الوصاية على الشعوب، ولخدمة الأجندة الضيقة لبعض القوى، مع تغييب الشفافية والديمقراطية وتكريس ازدواجية المعايير، مما يضعف دور المجلس في إرساء السلم والأمن الدوليين.

وزير خارجية السودان يشكر روسيا على استخدام الكلمتك

قال وزير الخارجية السوداني، على يوسف أن الدبلوماسية حققت انتصار غير عادي بإسقاط مشروع القرار البريطاني أمام مجلس الأمن الدولي وأوضح أن الكلمتك قتل أي محاولة لإدخال قوات أممية وأسقط المؤامرة على السودان.

وأشار إلى أنهم يدعمون القوات المسلحة والمستنفرين في معركة الكرامة التي تستلزم الدعم الدبلوماسي والإعلامي كجزء من الحل السياسي منوها إلي أن نهاية الحروب في العادة تكون بالجلوس علي مائدة التفاوض مشترطا أن يحقق السلام في السودان الأهداف التي يقاتل من أجلها.

وأكد الوزير ضرورة تكامل الأدوار بين وزارتي الخارجية والإعلام وقال أنهما وجهان لعملة واحدة يعملان لتحقيق هدف واحد وفي طريق واحد.

روسيا تسقط مشروع قرار بريطانى يستهدف السودان

وأسقطت روسيا الإثنين مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين.

ويتضمن مشروع القرار دعوة لأطراف النزاع إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية والالتزام بحسن نية بحوار من شأنه أن يسمح بالمضي قدما نحو خفض التصعيد بهدف الاتفاق على وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني بشكل عاجل".

وأفاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عقب التصويت على مشروع القرار الذي أيده 14 عضوًا في المجلس ولم يعارضه سوى المندوب الروسي "لقد حال بلد دون صدور موقف موحد للمجلس. المعطل هو بلد واحد".

وأضاف: "بلد واحد هو عدو السلام. هذا الكلمتك الروسي مشين ويظهر مجددًا للعالم الوجه الحقيقي لروسيا".

من جهتها قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد إن "روسيا تشدّد على أنها تؤيد الأفارقة وتقف إلى جانبهم، لكنها تصوت ضد قرار يدعمه الأفارقة ويصب في صالح الأفارقة"، واصفة بـ"غير المقبولة" معارضة روسيا لتدابير "لإنقاذ الأرواح".

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