ليبرمان يعلق على حادثة استهداف منزل نتنياهو بقنابل مضيئة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 03:37 صباحاً - علق رئيس حزب إسرائيل، بيتنا أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، على حادثة استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقنابل مضيئة مساء أمس السبت.

وقال ليبرمال في منشور له على منصة إكس: "إن الحادث الذي وقع في منزل رئيس الوزراء خطير ويشير إلى تصعيد في محاولة الإضرار بالمؤسسات الديمقراطية لدولة إسرائيل. ويجب تقديم الدعم الكامل للشاباك والشرطة الإسرائيلية في التحقيق، ويجب تقديم المتورطين إلى العدالة".

— אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) https://twitter.com/AvigdorLiberman/status/1857886291045883933?ref_src=twsrc%5Etfw

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، عن إلقاء قنابل مضيئة باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا شمالي تل أبيب.

وقال جهاز الأمن العام (الشاباك)، إن "هذا الحادث الخطير يشكل تصعيدًا كبيرًا، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة".

وفي أكتوبر الماضي تعرّض منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي لهجوم نفذته طائرة مسيرة، تبناه حزب الله، وباركتها حركة حماس، ووصفتها بالعملية "النوعية".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية حينها عن مصدر في مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيسارية لحظة الحادثة.

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