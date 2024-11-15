وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:58 مساءً - على هامش مشاركته في فعاليات منتدى صير بني ياس بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم لقاءً مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي.

تناول اللقاء العلاقات المتنامية بين البلدين الشقيقين، والتطلع لمزيد من التقدم على صعيد تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بينهما.

كما تناول الوزيران آخر التطورات الخاصة بالأزمة في قطاع غزة والتصعيد الجاري في الضفة الغربية وفي لبنان.

وتطرق اللقاء كذلك إلى عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، بما فيها الأزمة السودانية، والقرن الأفريقي، والأوضاع في ليبيا.

مباحثات مصرية روسية على هامش مشاركة عبد العاطي ولافروف في منتدى «صير بني ياس» وزير الخارجية يعلن ترفيع العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

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