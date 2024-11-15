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الرئاسة الفرنسية تكشف عن موعد زيارة ماكرون للسعودية - أخبار كلمتك

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الرئاسة الفرنسية تكشف عن موعد زيارة ماكرون للسعودية - أخبار كلمتك

الرئاسة الفرنسية تكشف عن موعد زيارة ماكرون للسعودية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:37 مساءً - أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون  من المقرر أن يزور السعودية من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل.

 وامس تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

العلاقات بين المملكة وفرنسا

وجرى  أثناء الاتصال استعراض تطور العلاقات بين المملكة وفرنسا، كما تم بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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