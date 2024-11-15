كتائب القسام تستهدف آليات إسرائيلية ببيت لاهيا ومخيم جباليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:24 مساءً - أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها استهدفت دبابة إسرائيلية وجرافة عسكرية قرب دوار تل الذهب ومحيط جمعية التطوير بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

عمليات كتائب القسام ضد جيش الاحتلال

وقالت كتائب القسام:" إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا 4 بعبوة شواظ في شارع دواس غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

كتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال في محور نتساريم

وأضافت كتائب القسام، إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب جهاد جبريل، قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم بصواريخ 107.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 31 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم.

كتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال في محور نتساريم كتائب القسام تعلن شن 3 عمليات ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة

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