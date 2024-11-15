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أكسيوس: منشأة طاليغان 2 النووية كانت ضمن أهداف الضربة الإسرائيلية على إيران - أخبار كلمتك

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أكسيوس: منشأة طاليغان 2 النووية كانت ضمن أهداف الضربة الإسرائيلية على إيران - أخبار كلمتك

أكسيوس: منشأة طاليغان 2 النووية كانت ضمن أهداف الضربة الإسرائيلية على إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:56 مساءً -  كشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، أن أحد أهداف الضربة الإسرائيلية التي استهدفت إيران في أكتوبر الماضي كان منشأة طاليغان 2  النووية الواقعة داخل مجمع بارشين العسكري، حسب ما ذكرت موقع أكسيوس.

وأوضح التقرير أن المنشأة، التي كانت جزءًا من برنامج الأسلحة النووية الإيراني، استُخدمت في الماضي لاختبار المتفجرات، ورغم أن إيران أعلنت وقف برنامجها النووي العسكري في عام 2003، إلا أن الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية رصدت نشاطًا بحثيًا جديدًا في مجمع بارشين خلال العام الجاري، ما أثار قلقًا دوليًا ودفع لتصعيد الأوضاع.

ورغم ما نقله موقع أكسيوس إلا أن إيران أو إسرائيل لم يعلنا استهداف المنشأة.

 

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية بشأن الملف النووي الإيراني، وسط محاولات دبلوماسية لتهدئة الأوضاع ومنع اندلاع مواجهة أوسع.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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