أكسيوس: منشأة طاليغان 2 النووية كانت ضمن أهداف الضربة الإسرائيلية على إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:56 مساءً - كشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، أن أحد أهداف الضربة الإسرائيلية التي استهدفت إيران في أكتوبر الماضي كان منشأة طاليغان 2 النووية الواقعة داخل مجمع بارشين العسكري، حسب ما ذكرت موقع أكسيوس.

وأوضح التقرير أن المنشأة، التي كانت جزءًا من برنامج الأسلحة النووية الإيراني، استُخدمت في الماضي لاختبار المتفجرات، ورغم أن إيران أعلنت وقف برنامجها النووي العسكري في عام 2003، إلا أن الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية رصدت نشاطًا بحثيًا جديدًا في مجمع بارشين خلال العام الجاري، ما أثار قلقًا دوليًا ودفع لتصعيد الأوضاع.

ورغم ما نقله موقع أكسيوس إلا أن إيران أو إسرائيل لم يعلنا استهداف المنشأة.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية بشأن الملف النووي الإيراني، وسط محاولات دبلوماسية لتهدئة الأوضاع ومنع اندلاع مواجهة أوسع.

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