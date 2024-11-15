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وكالة الأنباء السورية: سماع دوي انفجار في محيط ‎دمشق - أخبار كلمتك

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وكالة الأنباء السورية: سماع دوي انفجار في محيط ‎دمشق - أخبار كلمتك

وكالة الأنباء السورية: سماع دوي انفجار في محيط ‎دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:56 مساءً -  أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار في محيط ‎العاصمة دمشق ويجري التحقق من طبيعته.

العدوان الإسرائيلي على سوريا

 أمس أكدت مصادر سورية،  سماع دوي انفجارين في العاصمة دمشق، استهدف الأول حي المزة الدمشقي، بينما استهدف الهجوم الآخر مبنى في منطقة قدسيا.

من ناحيتها، زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "الهجوم الإسرائيلي على دمشق استهدف المقر الرئيسي لحركة الجهاد".

 

هجوم ثالث يستهدف حمص

 في وقت سابق، تصدت الدفاعات الجوية السورية لهدف "معاد في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص".

 

حركة الجهاد الإسلامي تعلن استشهاد عدد من عناصرها في قصف إسرائيلي على دمشق

إذاعة جيش الاحتلال تزعم: الهجوم الإسرائيلي على دمشق استهدف المقر الرئيسي لحركة الجهاد

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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