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في آخر أيام ولايته، بوريل يتقدم بطلب "جريء" ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

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في آخر أيام ولايته، بوريل يتقدم بطلب "جريء" ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

في آخر أيام ولايته، بوريل يتقدم بطلب "جريء" ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:51 صباحاً - قال 4 دبلوماسيين وأظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اقترح أن يعلق التكتل الحوار السياسي مع إسرائيل، وأرجع اقتراحه إلى تورطها في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في حرب غزة.

وفي رسالة أرسلها يوم الأربعاء إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم المقرر الإثنين المقبل، أشار بوريل إلى «مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة».

وقال «حتى الآن، لم تتعامل إسرائيل مع هذه المخاوف بالشكل الكافي».

 

الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

والحوار السياسي جزء أساسي من اتفاقية أوسع نطاقًا بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تتناول أيضًا العلاقات التجارية الوثيقة، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 2000.

وكتب بوريل «في ضوء الاعتبارات الموضحة أعلاه، سأقدم اقتراحًا بأن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل».

ويتطلب أي تعليق موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وهو أمر قال الدبلوماسيون إنه غير مرجح للغاية.

وقال ثلاثة دبلوماسيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن العديد من الدول اعترضت عندما أطلع مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي السفراء في بروكسل على الاقتراح يوم الأربعاء.

وقال أحد الدبلوماسيين إن اقتراح بوريل يهدف إلى إرسال إشارة قوية تعكس القلق إزاء سلوك إسرائيل في الحرب.

وسيتم مناقشة الاقتراح في اجتماع وزراء الخارجية، وهو الأخير الذي سيترأسه بوريل قبل انتهاء فترة ولايته التي امتدت لخمس سنوات.

 

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن ما يقرب من 70 بالمئة من القتلى الذين جرى التحقق منهم في الحرب هم من النساء والأطفال، ونددت بما وصفته بانتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

وقالت إسرائيل إنها ترفض تقرير المفوضية بشكل قاطع. وقال الجيش الإسرائيلي إن تحركاته “تتفق مع مبدأي التمييز والتناسب، ويسبقها تقييم دقيق لاحتمالات إلحاق الضرر بالمدنيين”.

ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا من أجل التوصل إلى موقف موحد قوي بشأن حرب غزة التي اندلعت شرارتها في السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وهناك دول في التكتل مثل جمهورية التشيك والمجر تدعم إسرائيل بشكل قوي في حين تؤكد دول أخرى مثل إسبانيا وأيرلندا على دعمها للفلسطينيين.

وقال أحد الدبلوماسيين إن هناك دهشة بين السفراء إزاء عدم التجهيز والتحضير للاقتراح.

وأضاف أن تصرفاته جعلت الاتحاد الأوروبي أكثر انقساما من أي وقت مضى.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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