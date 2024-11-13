وزير الخارجية يؤكد لمفتي الجمهورية اللبنانية دعم مصر الكامل لبيروت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:17 مساءً - تواصل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع الشيخ عبداللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية، وأكد دعم مصر الكامل للبنان في ظل الظروف الحالية، وتناول معه جهود إنهاء الفراغ الرئاسي وتخفيف الآثار الإنسانية لأزمة النزوح، وغيرها من الموضوعات المتصلة بعلاقة دار الإفتاء التاريخية بمصر والأزهر الشريف.

جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية والهجرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت في إطار الدعم المصري للبنان على المستويين الرسمي والشعبي ومساعي وقف العدوان على لبنان.

كما أكد أهمية تعزيز العلاقات المصرية اللبنانية، مبديًا حرص مصر على سيادة لبنان ووحدته وعروبته وعلى بسط سلطته على الأراضي اللبنانية كافة، ودعم مؤسساته الرسمية، ورفض العدوان الإسرائيلي على لبنان.

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