ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:20 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43 ألفا و712 شهيدا و103 آلاف و258 مصابا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها، إن جيش الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل جراءها إلى المستشفيات 47 شهيدا و182 مصابا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة تحت غطاء أمريكي، ووسط صمت من المجتمع الدولي.

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