وزير الخارجية: قمة الرياض أسفرت عن آلية سداسية لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:03 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: إن قمة الرياض أسفرت عن آلية سداسية من بينها مصر لتكثيف الاتصالات مع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.

لقاءات مع رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال وقائد الجيش

جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الخارجية من مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، في مستهل زيارته الحالية إلى بيروت لتقديم رسالة دعم من مصر إلى لبنان.

وأوضح أنه سيجرى خلال زيارتي للبنان لقاءات مع رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال وقائد الجيش لبحث وقف إطلاق النار.

اتصالات مع الأطراف الدولية والإقليمية

وأشار إلى أنه تجرى اتصالات مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان .

وركز على أن مصر تقدم كل الدعم والمساعدات اللازمة للشعب اللبناني لمواجهة أزمته الحالية.

وزير الخارجية: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف العدوان الإسرائيلي شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان

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