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وزير الخارجية: قمة الرياض أسفرت عن آلية سداسية لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: قمة الرياض أسفرت عن آلية سداسية لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: قمة الرياض أسفرت عن آلية سداسية لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:03 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: إن قمة الرياض أسفرت عن آلية سداسية من بينها مصر لتكثيف الاتصالات مع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.

لقاءات مع رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال وقائد الجيش 

جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الخارجية من مطار  رفيق الحريري الدولي ببيروت، في مستهل زيارته الحالية إلى بيروت لتقديم رسالة دعم من مصر إلى لبنان.

وأوضح أنه سيجرى خلال زيارتي للبنان لقاءات مع رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال وقائد الجيش لبحث وقف إطلاق النار.

 اتصالات مع الأطراف الدولية والإقليمية 

وأشار إلى أنه تجرى اتصالات مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان .

وركز على أن مصر تقدم كل الدعم والمساعدات اللازمة للشعب اللبناني لمواجهة أزمته الحالية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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