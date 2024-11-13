الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 4 جواسيس لإسرائيل وضبط 12 آخرين في سيستان وبلوشستان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:26 مساءً - أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم الأربعاء، عن مقتل 4 إرهابيين عملاء لإسرائيل والقبض على 12 آخرين في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

الحرس الثوري يجري مناورات منذ أيام لتطهير محافظة سيستان وبلوشستان

وتجري القوات البریة للحرس الثوري مناورات منذ أيام لتطهير محافظة سيستان وبلوشستان من الإرهابيين تحت عنوان "شهداء الأمن".

وخلال الـ 48 ساعة الماضية قتلت القوات البرية للحرس الثوري 4 من الإرهابيين وألقت القبض على 12 آخرين.

ويوم الأحد الماضي أعلن الحرس الثوري الإيراني عن ملاحقة مجموعة إرهابية نفذت هجوم أدى لمقتل 5 عناصر من قوات التعبئة الشعبية الإيرانية بمحافظة سيستان وبلوشستان.

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