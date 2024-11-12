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نتنياهو يزعم: إسرائيل لا تريد الحرب مع إيران ونظام خامنئي مهووس بتدميرنا - أخبار كلمتك

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نتنياهو يزعم: إسرائيل لا تريد الحرب مع إيران ونظام خامنئي مهووس بتدميرنا - أخبار كلمتك

نتنياهو يزعم: إسرائيل لا تريد الحرب مع إيران ونظام خامنئي مهووس بتدميرنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:03 مساءً - زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، أن تل أبيب لا تريد الحرب مع إيران.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، ادعى نتنياهو في رسالة للشعب الإيراني: "الحكومة الإيرانية تنفق المليارات على الحروب بدل التنمية.. ونظام خامنئي مهووس بتدمير إسرائيل بدلا من بناء إيران".

 

الانتخابات الأمريكية لا تؤثر في المصالح الوطنية الإيرانية

ويوم الجمعة، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة لكنها في الوقت نفسه سترد على أي هجوم إسرائيلي عليها، مشيرًا إلى أن الانتخابات الأمريكية لا تؤثر في المصالح الوطنية الإيرانية.

وقال عراقجي في مقابلة صحيفة مع وسائل إعلام ألمانية: "لقد عبرنا بوضوح عن نهجنا، ونحن لا نسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة، ولكننا نعتبر من حقنا الرد على أي عدوان إسرائيلي جديد".

 

العدوان الإسرائيلي علي إيران

وأضاف أن "ردنا سيكون في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة، وعلى هذا فإننا لا نتصرف إلا وفق مصالحنا، والانتخابات الأمريكية ولا أي عوامل أخرى تؤثر على مصالحنا الوطنية"، مشيرًا إلى أن "الانتخابات الأمريكية ليست مهمة بالنسبة لنا، فنحن نتبع سياساتنا الخاصة".


 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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