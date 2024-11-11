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حزب الله يقصف تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أفيفيم - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:05 مساءً - قال حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين:"هاجمنا بسرب من المسيرات تجمعا لقوات العدو في مستوطنة أفيفيم وأصبنا الأهداف بدقة".

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن 6 أشخاص أصيبوا جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان على منطقة كرمئيل.

 

إصابات جراء سقوط صواريخ بالجليل

وأفادت  الشرطة الإسرائيلية بإصابات في موقعين وأضرار في الممتلكات جراء سقوط صواريخ وشظايا في منطقة الجليل.

 

رشقة صاروخية من حزب الله على الجليل 

 وأعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي،  في بيان اليوم الاثنين، أنه تم رصد 50 صاروخا أطلقت نحو الجليل تم اعتراض بعضها وسقطت أخرى في مواقع مختلفة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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