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البرهان يتوجه إلى الرياض للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية - أخبار كلمتك

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البرهان يتوجه إلى الرياض للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية - أخبار كلمتك

البرهان يتوجه إلى الرياض للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:08 صباحاً -  توجه الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من رؤساء وقادة وزعماء الدول العربية والإسلامية.

 

تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

 ومن المقرر أن تبحث القمة غير العادية، تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على  الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

 

وكان في وداع البرهان، بمطار بورتسودان الدولي عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق إبراهيم جابر والفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة، وفقا لبيان رسمي صادر عن مجلس السيادة.

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ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس السيادة السفير الدكتور علي يوسف أحمد الشريف وزير الخارجية المكلف.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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