البرهان يتوجه إلى الرياض للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:08 صباحاً - توجه الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من رؤساء وقادة وزعماء الدول العربية والإسلامية.

تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

ومن المقرر أن تبحث القمة غير العادية، تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وكان في وداع البرهان، بمطار بورتسودان الدولي عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق إبراهيم جابر والفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة، وفقا لبيان رسمي صادر عن مجلس السيادة.

ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس السيادة السفير الدكتور علي يوسف أحمد الشريف وزير الخارجية المكلف.

البرهان يشيد بالمساندة المصرية المخلصة لجهود التهدئة في السودان بمشاركة السيسي، كل ما تريد معرفته عن القمة العربية الإسلامية بالرياض

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