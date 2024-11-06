البيت الأبيض: بايدن هاتف ترامب لتهنئته ودعوته لمناقشة انتقال السلطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:27 مساءً - أجرى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن اتصالا هاتفيا بالرئيس المنتخب دونالد ترامب.

بايدن يهاتف ترامب لتهنئته ودعوته لمناقشة انتقال السلطة

وبحسب بيان للبيت الأبيض فإن بايدن اتصل بالرئيس المنتخب ترامب لتهنئته بفوزه في الانتخابات ودعوته إلى البيت الأبيض لمناقشة عملية انتقال السلطة.



وقال البيت الأبيض إن الموظفين سينسقون موعدًا في المستقبل القريب.

بايدن يعتزم إلقاء كلمة غدا

ويخطط بايدن لإلقاء كلمة بشأن نتائج الانتخابات، والتي سيكون لها آثار حادة على إرثه يوم غد الخميس.

ووفق البيان ذاته فقد تحدث بايدن مع نائبته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس لتهنئتها على حملتها.

وحقق الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، فوزا كبيرا على هاريس في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الثلاثاء.

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