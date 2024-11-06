مسئول إسرائيلي يكشف نية نتنياهو تجاه حرب غزة بعد فوز ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:11 مساءً - كشف مسئول إسرائيلي، أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، قد ينهي الحرب فى غزة فى وقت مبكر، لمنح دونالد ترامب نصرا دبلوماسيا.

مسئول إسرائيلي يكشف نية نتنياهو تجاه حرب غزة

وحسب ما نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد ينهي الحرب في غزة في وقت مبكر من ولاية دونالد ترامب لمنحه نصرا دبلوماسيا سريعا.

وأضاف المسؤول أنه "لا أحد في إسرائيل يريد المرشحة الديمقراطية لمنصب الرئيس كامالا هاريس ولا أحد يثق بها هنا".

نتنياهو يعلق لافتات فى تل أبيب احتفالا بترامب

واحتفل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره، اليوم، بانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، لولاية ثانية تمتد حتى عام 2026.

واشادوا بما بفوز ترامب الذي وصفوه بأنه حليف سيدعم إسرائيل "دون شروط"، وعلقت حكومة الاحتلال لافتات بالشوارع تحمل تهنئة للرئيس الأمريكي الجديد وتطالب بدعم تل أبيب.

وهنأ نتنياهو، ترامب قائلا: إن الرئيس السابق حقق "أعظم عودة في التاريخ، عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تقدم بداية جديدة لأمريكا وتجديدا قويا للتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن بنيامين نتنياهو، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهنأه بفوزه فى الانتخابات الرئاسية.

وأوضح الإعلام العبري، أن الاتصال الهاتفى بين نتنياهو وترامب استمر نحو 20 دقيقة وتناول الشأن الإيرانى.

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