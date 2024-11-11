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الإذاعة العبرية: المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر يوافق على التسوية في لبنان - أخبار كلمتك

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الإذاعة العبرية: المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر يوافق على التسوية في لبنان - أخبار كلمتك

الإذاعة العبرية: المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر يوافق على التسوية في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر أنهى اجتماعه منذ قليل، بالموافقة على المسودة المطروحة بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي للتسوية بلبنان، حسبما ذكرت فضائية “الجزيرة” في خبر عاجل لها.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد قالت إن الكابينت "المجلس الأمني المصغّر" سيجتمع الليلة، لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وحسبما ذكرت "يديعوت أحرونوت"، فإن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة تبادلوا مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط وأنباء عن وساطة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق في لبنان.

واستشهد 38 شخصا أمس الأحد في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان، حسبما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية.

وأفادت الوزارة بتسجيل الحصيلة الأكبر في بلدة علمات بقضاء جبيل بشمال بيروت، حيث استشهد 23 شخصا، من بينهم سبعة أطفال، بعدما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا هناك.

ويوم السبت، استشهد 53 شخصا وأصيب 99 آخرون في هجمات إسرائيلية على لبنان.

وأضافت الوزارة أنه منذ بدء الصراع المسلح بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران قبل أكثر من عام، قتل 3189 لبنانيا وأصيب 14078 آخرون.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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