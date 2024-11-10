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مجزرة جديدة لجيش الاحتلال في قطاع غزة - أخبار كلمتك

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مجزرة جديدة لجيش الاحتلال في قطاع غزة - أخبار كلمتك

مجزرة جديدة لجيش الاحتلال في قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 09:37 صباحاً - أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 41 فلسطينيًّا نصفهم أطفال في قصف إسرائيلي على منزلين في مدينة غزة وجباليا البلد.

 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43552، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأضافت الصحة الفلسطينية، في بيانٍ، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 102765 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر، أسفرت عن استشهاد 44 فلسطينيًّا، وإصابة 81 آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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