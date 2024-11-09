رويترز: قطر توقف عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع قوله:" إن قطر أوقفت عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة لأنه لم يعد يؤدي الغرض منه".

قطر توقف عمل مكتب حماس السياسي في الدوحة

وفي السياق ذاته أفادت وكالة “فرانس برس” بأن مصدر دبلوماسي مسؤول، أكد أن قطر انسحبت من جهود الوساطة بشأن قطاع غزة.

قطر تنسحب من جهود الوساطه بشأن غزة

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه".

فرانس برس: قطر تنسحب من جهود الوساطة بشأن غزة تأجيل استئناف المتهم بقتل 3 مصريين في قطر على حكم إعدامه

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