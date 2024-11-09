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تصعيد جديد، روسيا تستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية أوكرانية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:25 مساءً - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن سلاح الجو الروسي استهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية لمطارات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية قامت بتحسين تموضعها التكتيكي.

وأضاف البيان أن هذه الوحدات استهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات الأوكرانية، واللواء البحري 37، ولواء الدفاع الأرضي 128 في مناطق مختلفة في مقاطعة دونيتسك.

وأشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 125 عسكريًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و3 سيارات، ومدفعا بولنديا ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب"، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن"، بالإضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة ميداني ومستودع للوقود، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات للواءين الميكانيكيين 31 و128 التابعيين للقوات الأوكرانية في مناطق مالايا توكماشكا، ويوركوفكا في مقاطعة زابوريجيا.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 75 عسكريًا، و5 مركبات، وعدة مدافع هاوتزر مختلفة العيارات، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.

وذكر البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات الروسية، استهدفت منشآت الطاقة التي تدعم عمليات القوات الأوكرانية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، وكذلك تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 147 منطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين من طراز "هيمارس"، و67 طائرة أوكرانية مسيرة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت، في وقت سابق اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 7 مقاطعات خلال الليل.

وأوضحت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 50 طائرة دون طيار أوكرانية، حيث أسقطت 28 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق أراضي نوفغورود، و2 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و2 فوق أراضي مقاطعة تولا، وواحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي أوريول وتفير"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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