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نيويورك تايمز: ترامب يستعد للانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ - أخبار كلمتك

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نيويورك تايمز: ترامب يستعد للانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ - أخبار كلمتك

نيويورك تايمز: ترامب يستعد للانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 02:58 صباحاً - قالت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة إن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعد أوامر تنفيذية وبيانات حول الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وتقليص حجم بعض المعالم الوطنية للسماح بمزيد من أعمال التنقيب والتعدين.

 

وجاء في تقرير الصحيفة أن من المتوقع أيضًا أن ينهي ترامب الوقف المؤقت المفروض على تراخيص إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي، وأن يلغي الإعفاء الذي يسمح لولاية كاليفورنيا وولايات أخرى بتطبيق معايير أكثر صرامة لمكافحة التلوث.

ونقل التقرير عن أشخاص شاركوا في المناقشات قولهم إن بعض أفراد فريق الانتقال يناقشون نقل مقر وكالة حماية البيئة خارج واشنطن.

يذكر أن الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب كان قد انسحب من الاتفاقية، في 2019، على الرغم من الأدلة المتزايدة على واقعية وتأثيرات التغيّر المناخي.

وخرجت وقتها واشنطن رسميًّا من اتفاقية باريس في 4 نوفمبر 2020، أي بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي خسرها ترامب أمام جو بايدن.

وفي فبراير 2021، عادت الولايات المتحدة رسميا إلى الاتفاقية الدولية التاريخية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، المعروفة باسم اتفاقية باريس، بعد تسلم جو بايدن الرئاسة.

ووقع بايدن وثيقة إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس في أول يوم له في منصبه وقتها.


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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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