انفجارات قوية بمحيط مدينة السفيرة بريف حلب شمال سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 12:50 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة السفيرة بريف محافظة حلب شمال سوريا، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

وبحسب المعلومات الأولية للوكالة فإن أصوات الانفجارات ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي.

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