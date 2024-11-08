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المقاومة الإسلامية بالعراق: هاجمنا أهدافا عسكرية إسرائيلية - أخبار كلمتك

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المقاومة الإسلامية بالعراق: هاجمنا أهدافا عسكرية إسرائيلية - أخبار كلمتك

المقاومة الإسلامية بالعراق: هاجمنا أهدافا عسكرية إسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:51 صباحاً -  أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها هاجمت مرتين بمسيّرات أهدافا عسكرية في شمال إسرائيل، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي دوي صفارات الإنذار عدة مرات بالمناطق الشمالية.

 

الحرس الثوري الإيراني: المواجهة مع إسرائيل لها امتداد دولي

 قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن المواجهة مع إسرائيل تتركز في الظاهر بغزة ولبنان، لكن "امتدادها السياسي دولي".

وأضاف أن إنجاز الولايات المتحدة خلال عام من معركة طوفان الأقصى هو تدمير صورتها السياسية عالميا، بحسب وصفه.

أعلنت جماعة حزب الله، اليوم الجمعة، استهداف قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب حيفا برشقة صاروخية نوعية.

وكان  حزب الله اللبناني، أعلن في بيان أمس الخميس، أنه استهدف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة ساعر شمال مدينة نهاريا بصلية صاروخية.

 

حزب الله يعلن استهداف شمال حيفا

 وقال حزب الله إنه  استهدف الكريوت شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية، في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في منطقتي غورنوت هغليل وأفيريم بالجليل الغربي.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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